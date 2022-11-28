نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول علي الرخصة المهنية التعليمية في الإمارات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول علي الرخصة المهنية التعليمية في الإمارات، إن نظام ترخيص المهن التعليمية في دولة الإمارات يهدف إلي حصول المعلمين والمعلمات علي ترخيص مزاولة المهن التعليمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن الرخصة المهنية تعتبر شرط أساسي لمزاولة مهنة التعليم والتدريس في المؤسسات التعليمية الإماراتية سواء كانت الحكومية أو الخاص، ولكي يقوم المعلم أو المعلمة بالحصول على تلك الرخصة علية أن يقوم بتقديم طلب إلكتروني لدخول الاختبارات المخصصة لذلك، وبناءا علية يتم عمل بعض الاختبارات ويجب علي كافة المعلمين والمعلمات اجتياز هذه الاختبار لحصولهم علي الرخصة المهنية لمزاولة المهنة، وتقوم الدولة بوضع بعض الشروط والأجراءات والضوابط اللازمة للحصول علي الرخصة المهنية التعليمية، وسوف نتعرف علي تلك الشروط في السطور القادمة من مقالنا.

أنواع الرخصة المهنية التعليمية في الإمارات

إن الرخصة المهنية التعليمية في الدولة لها اكثر من نوع في لا تقتصر علي نوع واحد، وتأتي أنواع الرخصة المهنية على النحو التالي:

رخصة القيادات المدرسية: وهي خاصة بالمدراء والنواب، لكن لم يتم الإعلان عن تلك الرخصة هذا العام.

وهي خاصة بالمدراء والنواب، لكن لم يتم الإعلان عن تلك الرخصة هذا العام. رخصة المهن المدرسية: إن هذه الرخصة تكون خاصة بأمين مكتبة، مركز مصادر تعلم، أخصائي توجيه وإرشاد، مساعد معلم، مرشد أكاديمي، أخصائي اجتماعي(احتياجات خاصة) وأمين مختبرات.

إن هذه الرخصة تكون خاصة بأمين مكتبة، مركز مصادر تعلم، أخصائي توجيه وإرشاد، مساعد معلم، مرشد أكاديمي، أخصائي اجتماعي(احتياجات خاصة) وأمين مختبرات. رخصة المعلم: وتكون خاصة بجميع المعلمين، معلمو المواد الدراسية ومعلمو اللغات والمواد المهنية.

طريقة الحصول علي تراخيص المهن التعليمية في الإمارات

لقد أتاحت وزارة التعليم الإماراتية عن الحصول رخصة المهن التعليمية لكافة المعلمين والمعلمات لمزاولة مهنة التدريس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وللحصول علي رخصة المهن التعليمية عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول إلى استخراج رخصة المهن التعليمية الإماراتي.

إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

الضغط علي اشتراك.

بعد ذلك قم باستكمال إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

قم بدفع الرسوم المقرر دفعها للحصول على الرخصة.

الضغط على تقديم الطلب.

سيتم مراجعة الطلب ويمكن الاستعلام عن ترخيص المهنة وإذا تم تفعيل الرخصة أم لا.

شروط الحصول علي تراخيص المهن التعليمية في الأمارات

قامت وزارة التعليم الإماراتية بوضع بعض الشروط والضوابط اللازمة لحصول المعلمين والمعلمات علي رخصة مزاولة مهنة التدريس، وتم تحديد تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم أماراتي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية 4 سنوات على الأقل أو ما يعادلها من مؤهل عالي بدرجة بكالوريوس.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة الطبية.

تقديم المستندات والشهادات المطلوبة للحصول على الرخصة.

أن يكون بحالة صحية جيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على الرخص المهنية وقيمة رسوم الترخيص

عند التقديم على الرخصة المهنية فيجب علي المعلم تقديم بعض المستندات والأوراق اللازمة التي أقرتها الوزارة، ومن بين تلك المستندات ما يلي:

صورة من الهوية الوطنية للمعلم أو المعلمة.

شهادة المؤهل الجامعي.

شهادة بحث الحالة الجنائية أو ما يعادل من شهادة حسن السيرة والسلوك.

إرفاق الطلب بشهادة اللياقة البدنية الصحية الصادرة من جهة الصحة.

إذا كان المتقدم حاصل على شهادة المؤهل الجامعي خارج الإمارات يجب تقديم شهادة مصدقة من جامعة المعلم.

رسوم الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في الإمارات:

تبلغ قيمة الرسوم 300 درهم وتتمثل في 250 درهم رسوم تقديم الامتحان، و50 درهم للرخصة المهنية.

في حالة إعادة الامتحان يتم فرض 100 درهم إضافية.

الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام

يضم ميثاق المهني والأخلاقي مجموعه من المبادئ الأخلاقية لتعزيز الوعي والمسؤولية للعاملين في القطاع التعليمي.