نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ظاهرة غريبة.. أغنام تدور حول نفسها بشكل دائري لمدة 12 يوماً والخبراء يصرحون بالسبب !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطيع من الأغنام في شمال الصين بمنطقة منغوليا الداخلية تدور حول نفسها في صورة دائرة ولمدة طويلة، ولهذا السبب انتشر الفزع والخوف عند بعض الناس الذين قاموا بمشاهدة الفيديو، وبسبب تكرر المشهد لأكثر من مرة تمكن الخوف من بعض العلماء الذين أشاروا بضرورة البحث في الموضوع، فكما نعلم جميعاً أن الأغنام تسير بشكل أفقي ومنتظم أثناء قيامهم بأي نشاطات مثل الهجرة أو أثناء الرعي حتى، لذا دعونا نتعرف عن السبب الخفي وراء ذلك.

في ظاهرة غريبة.. أغنام تدور حول نفسها بشكل دائري لمدة 12 يوماً

حيث أنه في الفترة الأخيرة فقد انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كـ فيس بوك وغيره من المواقع مقطع فيديو لمجموعة من الأغنام تدور حول نفسها في صورة دائرة ولمدة اثنتا عشر يوماً دون انقطاع وبدون الوصول إلى الحظيرة الخاصة بهم، ولاحظ بعض الناس أثناء المشاهدة أن القطيع يدور حول نفسه في اتجاه عقارب الساعة، وصاحبة الحظيرة التي قامت بتصوير الفيديو صرحت وقالت أن في أول شهر نوفمبر لاحظت بعض الأغنام في الحظيرة تدور حول نفسها، لكنها لم تعر انتباهها إلا عندما انضم إليهم مجموعة أخرى من القطيع واستمروا في الدوران بصورة دائرية لمدة 12 يوم لهذا بدأت تقلق وتتسأل عن سبب الحالة التي بها القطيع.

تصريح الخبراء عن تصرفات دوران الأغنام

كما أنه وصرح الخبراء المتخصصين في علم الحيوان والأحياء السبب الذي وراء دوران الأغنام حول بعضها، أن هناك حيوانات في بعض الأوقات تقوم بعض الحيوانات بفقد التركيز وتفعل حركات غريبة ولكنها تعود كما كانت في الطبيعة في نفس الوقت، ولكن ما تم تداوله في المقطع أمرغير طبيعي وقد تكون هذه الأغنام تشتكي من مرض ما، وقال العلماء إن هناك مرض يدعى الليستريات، ويقوم هذا المرض بجعل الحيوان يفقد تركيزه ويؤثر على حركته ويجعله يتصرف بشكل غريب، لذا فإن هذا هو السبب الذي جعل هذا الأغنام تدور حول نفسها.