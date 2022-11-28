نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن بطاقة الأحوال المدنية في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن بطاقة الأحوال المدنية في الكويت، سوف نقوم في ذلك المقال في موقع ثقفني بتوضيح طريقة الاستعلام عن الأحوال المدنية، تعتبر بطاقة الأحوال المدنية بطاقة تعريفية خاصة بالمواطن الكويتي، وتشمل تلك البطاقة الاسم والعنوان وتاريخ ميلاده وجنسيته وغيره من بياناته الشخصية.

تعد تلك البطاقة الهوية التعريفية والآمنة لمواطني دولة الكويت، ويتم استخدام تلك البطاقة للتحقق من هوية حاملها ومن خلالها أيضا يتم دخول كافة الجهات الحكومية وغيرها.

تقوم دولة الكويت بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع مواطني الدولة، وذلك من اجل الارتقاء بمستوى الدولة وعدم مشقة المواطنين في الذهاب إلي المقرات والهيئات الحكومية، وتوفيرا للوقت والجهد وعدم التكدس أمام هيئة الأحوال المدنية.

استعلام عن بطاقة الأحوال المدنية في الكويت

تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت بإتاحة خدمة الاستعلام عن بطاقة الأحوال المدنية، ومن خلال تلك الخدمة يستطيع المواطنين والمقيمين داخل الدولة بالاستعلام عن تلك البطاقة بشكل إلكتروني، وفي السطور التالية من مقالنا سوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن بطاقة الأحوال المدنية في الكويت، فعليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول إلي الهيئة العامة للأحوال المدنية.

الضغط علي حالة البطاقة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحه مثل الرقم المدني ورمز التحقق المرئي وغيرها.

الضغط علي استعلام.

أخيرا سوف تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بيانات البطاقة الخاصة بالمواطن.

حجز موعد الأحوال المدنية بالكويت

لكي يقوم المواطن بالحصول علي بطاقة الهوية الوطنية علية أولا أن يقوم بالحجز المسبق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الأحوال المدنية، ولطريقة حجز موعد بطاقة الأحوال المدنية بالكويت عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلي حجز موعد الأحوال المدنية.

الضغط علي حجز موعد الأحوال المدنية.

الضغط علي حجز موعد جديد.

كتابة الرّقم المدنيّ.

ثمّ إدخال رقم الجوال.

تحديد الفرع القريب منكم لحجز موعدكم فيه.

اختيار مكتب تسليم البطاقات ثمّ تحديد المعاملة.

الضغط على التّالي.

رسوم بطاقة الأحوال المدنية بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضرورة دفع رسوم بطاقة الأحوال المدنيّة قبل إصدار وتجديد البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين في جميع أرجاء الكويت، وجاءت هذه الرسوم علي حسب البطاقة كالاتي: