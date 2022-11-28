طريقة الحصول على ترخيص المهن التعليمية في الإمارات 2022 المؤهلات المطلوبة والشروط

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عمر شويل - جدة ترخيص المهن التعليمية في الإمارات من أهم الأمور التي تشغل اهتمام جميع المعلمين والمعلمات العاملين في قطاع التربية والتعليم وهي عبارة عن رخصة مهنية يتم إصدارها من وزارة التربية والتعليم وفقا لبعض المعايير والضوابط و الهدف منها هو مساعدة المعلمين في العمل منظومة التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وهناك 3 أنواع من المهن التعليمية وهما (رخصة المعلم، رخصة القيادات المدرسية، رخصة المهن المدرسية) و هناك بعض الشروط لقبول الحصول على ترخيص المهن التعليمية في الإمارات سنوضح لكم هذا وطريقة الحصول عليها.

طريقة الحصول على ترخيص المهن التعليمية في الإمارات 2022

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المعلم أو العاملين في قطاع التربية والتعليم لقبول الحصول على ترخيص المهنة التعليمية في الإمارات و العمل في منظومة التعليم، وطريقة الحصول هي:

أولا يقوم المعلم بالدخول إلى استخراج رخصة المهن التعليمية الإماراتي.

بعد ذلك سيظهر أمامك نموذج التقديم يجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة وهي (منطقة المدرسة، المدرسة، الاسم الرباعي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

ثم قم بكتابة كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على ايقونة اشتراك.

بعد ذلك قم باستكمال إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

قم بدفع الرسوم المقرر دفعها للحصول على الرخصة.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

سيتم مراجعة الطلب ويمكن الاستعلام عن ترخيص المهنة وإذا تم تفعيل الرخصة أم لا.

ما هي شروط الحصول على ترخيص المهن التعليمية في الإمارات ؟

قبل التقديم في رخصة المهن التعليمية يجب على المتقدم مراجعة الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الإماراتية لقبول طلب الحصول على الرخصة، و سنوضح لكم الشروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية 4 سنوات على الأقل أو ما يعادلها من مؤهل عالي بدرجة بكالوريوس.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة الطبية.

تقديم المستندات والشهادات المطلوبة للحصول على الرخصة.

أن يكون بحالة صحية جيدة.

المستندات والشهادات المطلوبة للتقديم في ترخيص المهن التعليمية

هناك بعض المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الحصول على الترخيص وهي:

شهادة بحث الحالة الجنائية أو ما يعادل من شهادة حسن السيرة والسلوك.

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

شهادة المؤهل الدراسي الجامعي للتقدم.

إرفاق الطلب بشهادة اللياقة البدنية الصحية الصادرة من جهة الصحة.

إذا كان المتقدم حاصل على شهادة المؤهل الجامعي خارج الإمارات يجب تقديم شهادة مصدقة من جامعة المعلم.

أنواع رخصة المهن التعليمية في الإمارات

هناك ثلاث أنواع من الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات فى الامارات، الأنواع هي:

الأولى/ رخصة المعلم: وهي لجميع المعلمين (معلمو المواد الدراسية، معلمو اللغات، معلمو المواد المهنية).

وهي لجميع المعلمين (معلمو المواد الدراسية، معلمو اللغات، معلمو المواد المهنية). الثانية/ رخصة القيادات المدرسية: المدراء والنواب (حتى الآن لم يتم فتح باب التقديم وسيتم الفتح خلال هذا العام).

المدراء والنواب (حتى الآن لم يتم فتح باب التقديم وسيتم الفتح خلال هذا العام). الثالثة/ رخصة المهن المدرسية: وتتمثل في الآتي (آمين مكتب، مركز مصدر تعليم، آمين مختبرات، مساعد معلم، مرشد أكاديمي مهني، اخصائي احتياجات خاصة، أخصائي توجيه وارشاد).

الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مهنة التدريس بالإمارات

هناك بعض الأهداف التي يسعى ميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مهنة التدريس بالإمارات وهي: