ما هي المؤهلات والشروط المطلوبة للمعلمين في الامارات 2022 رخصة المهن التعليمية بالإمارات TLS وخطوات استخراجها

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عمر شويل - جدة ما هي المؤهلات والشروط المطلوبة للمعلمين في الإمارات 2022 كشفت الحكومة في الإمارات عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تتعلق بالالتحاق بوظائف التعليمية في دولة الإمارات، وذلك في مختلف المدارس سواء الحكومية أو الخاصة بشكل عام، حيث يتطلب الحصول على مؤهلات معينة للقبول في الوظيفة بناء على عدد من الضوابط والشروط، وسوف نوضح من خلال هذه السطور المؤهلات المطلوبة للمعلمين في دولة الإمارات.

ما هي المؤهلات والشروط المطلوبة للمعلمين في الإمارات 2022

وقد نوهت المصادر الرسمية إلى أنه لكي تتأهل لوظيفة معلم في الهيئات التعليمية والتدريسية المختلفة في مدارس دولة الإمارات، من الضروري أن يتم الحصول على مؤهلات معينة، والتي تتمثل ضرورة الحصول أو درجة بكالوريوس أو درجة جامعية بمعدل 4 سنوات أو أعلى في التخصص المطلوب ،رابط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية في الامارات 2022 حيث أشارت الجهات الرسمية إلى أن هذه القاعدة تطبق على المدارس العامة وكذلك في المدارس الحكومية في جميع أنحاء الدولة، وذلك بناء على عدد من الضوابط والشروط والتي تتمثل فيما يلي.

من الضروري ان يتم تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة تتضمن حسن سيرة وسلوك.

كما يتم تقديم شهادة لياقة طبية صادرة من دولة الإمارات تتضمن تفاصيل اللياقة الطبية المتقدم

كما يتم تقديم الشهادة الأصلية للمؤهلات التعليمية والشهادة الجامعية.

بجانب ان يتم تقديم شهادات مصدقة في حال كانت صادرة من إحدى الجامعات خارج دولة الإمارات.

كيفية استخراج رخصة المهن التعليمية للمعلم بالإمارات

الوظائف التدريسية في المدارس الخاصة بالإمارات

وقد تم التنويه إلى أنه بالنسبة للالتحاق بوظائف الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية، فقد تم التنويه الى أنه على الأشخاص الراغبين في القبول في هذه الوظيفة، يجب ان يتم التواصل مع إدارة كل مدرسة وتقديم طلب إليها بناء على التأكيد من توافر كافة الضوابط والشروط، وذلك بعدما يتم الحصول على الموافقة المبدئية وذلك من المدرسة الخاصة، حيث تعمل المدرسة كذلك على تقديم العديد من الأوراق المطلوبة للمعلم إلى وزارة التربية والتعليم للتقييم والموافقة النهائية، كما تم الاشارة الى أنه بالنسبة لطلبات المعلمين في المدارس الخاصة في دبي، يتم العمل من جانب المدارس المطلوبة على تقديم طلبات التوظيف التي ترغب بها، وذلك من خلال هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لكي يتم الحصول مباشرة على الموافقة للعمل بشكل نهائي.