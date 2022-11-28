الكرملين: كييف ترفض المفاوضات.. ونرحب بجهود الدول لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إن موسكو ترحب بجهود بعض الدول للمساعدة فى حل الوضع فى أوكرانيا، لكن كييف لا تحتاج إلى منابر تفاوضية، وذلك فى تعليق منه على عرض الفاتيكان استضافة مفاوضات بين الجانبين.





وأضاف بيسكوف: "نعلم أن عددًا من المسؤولين والحكومات الأجنبية يعربون عن استعدادهم لتوفير منبر للمحادثات، ولا شك أننا نرحب بهذه الإرادة السياسية، ومع ذلك، ففى الوضع الفعلى والقانونى القائم، لا يمكن أن تقبل أوكرانيا بمنابر كهذه". وكان رئيس الأساقفة، بول ريتشارد جالاجر، المكلف بالعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية فى حاضرة الفاتيكان، قد صرح أمس بأن الفاتيكان يحافظ على الاتصال بموسكو عبر القنوات الدبلوماسية، ومستعد لاستضافة مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، إذا جاء هذا الطلب من الطرفين "بنية حسنة للعثور على طريق نحو السلام".

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