قرار روسى جديد بشأن إمدادات الغاز إلى مولدوفا

جدة - نرمين السيد - وقالت غازبروم - "قامت شركة مولدوفاغاز بتسوية انتهاك المدفوعات للإمدادات الحالية من الغاز الروسى لشهر نوفمبر الجارى، حيث استلمنا غازبروم ثمن الغاز الروسى المخزن فى أوكرانيا والمخصص لمولدوفا، لذلك تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا".
وفى وقت سابق، أكدت مولدوفا أن جزءا من الغاز الطبيعى الذى يتم شراؤه من روسيا لا يزال فى أوكرانيا، ويتم ضخه فى مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) كاحتياطى.
وقبل ذلك أعلنت "غازبروم"، أن الغاز الطبيعى المباع لمولدوفا والذى يتم ضخه من خلال أنابيب عبر أوكرانيا لا يصل بالكامل إلى العاصمة المولدوفية كيشيناو.
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