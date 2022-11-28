وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن محطة "زابوريجيا" أصبحت خاضعة لإدارة موسكو، مؤكدًا أنه لا يوجد أى حديث عن انسحاب القوت الروسية من المحطة.
وأضاف "مراسل القاهرة الإخبارية"، أن خبراء اعتبروا أن استمرار تواجد القوات الروسية فى محطة "زابوريجيا" بمثابة وسيلة ضغط روسى على وكالة الطاقة الذرية والدول التى لها تأثير على النظام الأوكرانى، مؤكدًا أن الكرملين الروسى يرحب بأى دولة ترغب فى حل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار مشيك، إلى أن القيادة الروسية لا تريد إطالة العملية العسكرية، نظرًا للخسائر الاقتصادية والبشرية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" قد رحب، اليوم الإثنين، باستعداد "الفاتيكان" للتوسط بشأن النزاع فى أوكرانيا، لافتًا إلى أن هناك وسائل إعلام تواصل نشر الأكاذيب بأن روسيا تنوى الانسحاب من زابوريجيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: متحدث الكرملين ينفى انسحاب القوات الروسية من زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.