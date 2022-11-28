«القاهرة الإخبارية»: متحدث الكرملين ينفى انسحاب القوات الروسية من زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - نفى ديميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، التقارير التى تتحدث عن انسحاب القوات الروسية من محطة زابوريجيا، مشددًا على أنها معلومات خاطئة ومحاولة لتشويه صورة روسيا.





وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن محطة "زابوريجيا" أصبحت خاضعة لإدارة موسكو، مؤكدًا أنه لا يوجد أى حديث عن انسحاب القوت الروسية من المحطة.

وأضاف "مراسل القاهرة الإخبارية"، أن خبراء اعتبروا أن استمرار تواجد القوات الروسية فى محطة "زابوريجيا" بمثابة وسيلة ضغط روسى على وكالة الطاقة الذرية والدول التى لها تأثير على النظام الأوكرانى، مؤكدًا أن الكرملين الروسى يرحب بأى دولة ترغب فى حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار مشيك، إلى أن القيادة الروسية لا تريد إطالة العملية العسكرية، نظرًا للخسائر الاقتصادية والبشرية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" قد رحب، اليوم الإثنين، باستعداد "الفاتيكان" للتوسط بشأن النزاع فى أوكرانيا، لافتًا إلى أن هناك وسائل إعلام تواصل نشر الأكاذيب بأن روسيا تنوى الانسحاب من زابوريجيا.