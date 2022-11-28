العالم اليوم - السينما السورية تعود للمهرجانات مع "رحلة يوسف"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - بعد أكثر من 10 سنوات من مقاطعة السينما السورية، في المهرجانات السينمائية العالمية والعربية، يأتي فيلم "رحلة يوسف" للنجم أيمن زيدان، والمخرج جود سعيد، ليكسر هذه العزلة، ويُنهي المقاطعة، بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم يتناول رحلة رجل سوري هرب من منزله إلى المخيم، وما يلاحق هذه الرحلة من تبعات. وفي لقاء مع "دوت الخليج"، قال جود سعيد: رحلة يوسف بدأت من لحظة منسية بيني وبين الفنان أيمن زيدان، فنشأت بذرة الحكاية، التي عملنا عليها بالتعاون مع الصديق وسام كنعان.

المخيم الذي ظهر في القصة، نحن من بنيناه، عشنا اللحظة معا، وأحسسنا بحزن من يسكنون الخيم.

البسطاء دوما أصدق من غيرهم، وشخصيات العمل من هذه الشريحة غير المزيفة.

دور أيمن زيدان مكتوب له، والشخصية فيها حنان زيدان الحقيقية.

سوريا ومصر قادرتان على إنشاء دراما مشتركة حقيقة، مستمدة من روابط البلدين.

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