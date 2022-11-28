استطلاع: تراجع نسبة التأييد لحكومة كيشيدا لمستوى متدن جديد

وبحسب موقع "نيكى آسيا"، فإن معدل نسبة الرضا عن أداء الحكومة اليابانية هو الأسوأ منذ نسبة الـ36% التى حصل عليها رئيس الوزراء السابق يوشيهيدى سوجا فى سبتمبر 2021، قبل شهر من تولى كيشيدا منصبه.
وارتفع المستطلعون الرافضون لحكومة كيشيدا 6 نقاط إلى 55% فى الاستطلاع الجديد، مما رفع نسبة عدم الموافقة لتتجاوز 50% لأول مرة منذ توليه مهام منصبه.
وفيما يتعلق بمعالجة الحكومة اليابانية لقضايا "كنيسة التوحيد"، عارض 70% من المستطلعين أسلوب الحكومة، مقابل 21% فقط قدموا تقييما إيجابيا.
كما تعرض كيشيدا لضربة جراء استقالة ثلاثة وزراء خلال شهر، إذ تمت إقالتهم بسبب العلاقات مع الكنيسة، وتعليقات غير ملائمة على عمليات الإعدام، وفضيحة تمويل سياسى.
وحصل الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم على أكبر قدر من التأييد بين الأحزاب السياسية، بنسبة 40%، على الرغم من انخفاض التأييد بنقطة واحدة عن الاستطلاع السابق، فى حين أيد 10% من المستطلعين الحزب الديمقراطى الدستورى من يسار الوسط، بارتفاع 3 نقاط عن الاستطلاع السابق.
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