تراجع أرباح الشركات الصينية بضغط من قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد تراجعت الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية الصينية الكبرى فى الفترة بين يناير وأكتوبر، مع فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وهى القيود التى شملت إغلاقات فى أماكن بعينها، ما أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الصينى، أمس الأحد، أن الأرباح الصناعية هبطت بنسبة 3% خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، على أساس سنوى، مقارنة مع تراجع بنسبة 2.3% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر.

وبحسب البيانات، فقد تراجعت الأرباح فى 22 قطاعا من أصل 41 قطاعًا كبيرًا فى المجال الصناعى فى البلاد.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية الصينى فى بيانه، إلى أن الأرقام الحالية جاءت بسبب تكرار موجات التفشى الحديثة للعدوى الوبائية المحلية، وتزايد حدة مخاطر الركود فى الاقتصاد العالمى، ما يجعل المؤسسات الصناعية تواجه ضغوطا أكبر.