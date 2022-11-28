الأمن العراقى يضبط أوكارا لتهريب النفط فى 5 محافظات

وأضاف البيان، أن جهاز الأمن تلقى معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب فى منطقة النهروان ببغداد.
وباشر الجهاز على ضوئها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بضبط وكر للتهريب يعمل تحت غطاء معمل صناعى غير مرخص قانونيا، يقوم بتكرير النفط الأسود المهرب.
كما أعلن الجهاز عن ضبط معمل إسفلت مؤكسد متكامل، وكميات كبيرة من المنتجات النفطية، وعددا من صهاريج التهريب.
وضبطت قوات الأمن 5 شاحنات، وخزانين يحتويان على 106 آلاف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، فى محافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية.
وألقى القبض على الشخص المسؤول عن الموقع، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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