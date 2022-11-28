العالم اليوم - الكرملين: نرحب بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يرحب بعرض الفاتيكان التوسط في التفاوض لحل الصراع الأوكراني لكن موقف كييف يجعل ذلك الأمر مستحيلا.

ورحب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين بذلك، لكنه قال إنه بالنظر إلى الأمر الواقع والموقف القانوني الذي يبديه الجانب الأوكراني من الصعب تحقيق ذلك.

وأعاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التأكيد قبل عشرة أيام على استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للتوسط ووضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية.

جهود لحل النزاع