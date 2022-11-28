العالم اليوم - الكرملين: نرحب بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قال الكرملين اليوم الاثنين إنه يرحب بعرض الفاتيكان التوسط في التفاوض لحل الصراع الأوكراني لكن موقف كييف يجعل ذلك الأمر مستحيلا.
ورحب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين بذلك، لكنه قال إنه بالنظر إلى الأمر الواقع والموقف القانوني الذي يبديه الجانب الأوكراني من الصعب تحقيق ذلك.
وأعاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التأكيد قبل عشرة أيام على استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للتوسط ووضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية.
جهود لحل النزاع
- منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من تسعة أشهر، دارت أحاديث عن احتمال توسط دول في حل الصراع منها تركيا وإسرائيل والصين.
- تتهم روسيا أوكرانيا بسد الطريق أمام إجراء محادثات من خلال استبعاد التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن كييف لا تتقبل فكرة التخلي عن أي أراض سيطرت عليها روسيا.
- يأتي البابا فرنسيس بشكل متكرر على ذكر أوكرانيا في لقاءاته العلنية وحذر مرارا من أن الأزمة تهدد بإشعال فتيل استخدام أسلحة نووية له تبعات عالمية لا يمكن السيطرة عليها.
- في الشهر الماضي، ناشد البابا فرنسيس للمرة الأولى وبشكل مباشر بوتين وقف "دائرة العنف والموت" في أوكرانيا.
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