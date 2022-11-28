العالم اليوم - بمساحة 57 كم².. السعودية تطلق مطار الملك سلمان الجديد

انتم الان تتابعون خبر بمساحة 57 كم².. السعودية تطلق مطار الملك سلمان الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض، متوقعا أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويا في اقتصاد المملكة غير النفطي.

سيكون مطار الملك سلمان واحدا من أكبر المطارات في العالم، حيث يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كيلو متر مربع، ليشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو متر مربع من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

سيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

سيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يستحدث مشروع المطار الجديد 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.