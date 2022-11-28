العالم اليوم - مع "نوبو للضيافة".. الدار العقارية تطلق مشروعا فريدا من نوعه

انتم الان تتابعون خبر مع "نوبو للضيافة".. الدار العقارية تطلق مشروعا فريدا من نوعه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - أبرمت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، شراكة حصرية مع شركة "نوبو للضيافة"، لإطلاق فندق جديد، ومشروع سكني يحمل علامة "نوبو"، ومطعم.

وقالت الدار العقارية في بيان، إنها ستعمل بموجب الشراكة على تطوير فندق من فئة 5 نجوم سيضم 165 غرفة وجناحاً، بما في ذلك "نوبو فيلا"، وسيوفر الفندق، المُتوقع أن يفتتح أبوابه في عام 2026، للضيوف والزوار إمكانية الوصول إلى شاطئ الممشى وممشى الواجهة البحرية الحيوي، بالإضافة إلى أربعة مطاعم ومقاهٍ منها أول مطعم "نوبو" في أبوظبي، ومركز متطور للرياضة واللياقة البدنية، وأحواض سباحة فاخرة، وقاعات واسعة للفعاليات والمؤتمرات.

وبحسب البيان، فإن "المجمع التطويري، الذي يقع بمحاذاة الفندق، يشمل أول وحدات سكنية تحمل علامة "نوبو" في منطقة الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم، وتتضمن وحدات سكنية راقية مؤلفة من عدة غرف نوم مع إطلالات على البحر".

وأوضح البيان أن مجمع "نوبو ريزيدنسز" سيقدم لقاطنيه خدمات ومرافق وفقاً لأعلى المستويات، بما في ذلك الحدائق المرتفعة المطلة على متحف جوجنهايم أبوظبي، وصالة رياضية حديثة، وغرفة سينما، وأحواض سباحة، ومساحات لعب داخلية وخارجية، وصالة اجتماعات حصرية للسكان، حيث يمكن للمقيمين وضيوفهم الاستمتاع بالمناسبات الاستثنائية والفعاليات الاجتماعية.

وتعليقاً على الشراكة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "أن الشراكة مع "نوبو للضيافة" تعكس قدرة الدار على مواصلة استقطاب شركاء دوليين، بالإضافة إلى الجاذبية المتنامية لإمارة أبوظبي بصفتها وجهة للمستثمرين والزوار الدوليين. ويظهر ذلك جلياً من خلال اختيار أبوظبي لتحتضن أول مشروع سكني يحمل علامة "نوبو" في الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم."

وأضاف الذيابي، أن المشروع الجديد سيعمل على الاستفادة من مخزون الأراضي الحالي الكبير لشركة الدار في ممشى السعديات، وسيعزز محفظتنا من العقارات عالية الجودة والمدرة للدخل المتكرر عبر قطاعات السكن والضيافة والترفيه.

ومن جانبه، قال تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة "أن جزيرة السعديات نجحت في تعزيز مكانتها لتصبح حالياً واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم، ونتطلع إلى تقديم تجارب "نوبو" الاستثنائية إلى ضيوفنا في أبوظبي والمنطقة".

وتُعد جزيرة السعديات أكبر وجهة حاضنة للمعالم الثقافية البارزة عالمياً، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد الوطني، بالإضافة إلى معالم الجذب الأخرى بما في ذلك الشواطئ الرملية الهادئة ومحميات الحياة البحرية.