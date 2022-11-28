الاحتلال يعتقل 21 مواطنا بـ الضفة وغزة

جدة - نرمين السيد - ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حزما: وسام كنعان الخطيب، ويحيى سلام الخطيب، وأيمن خضر صلاح الدين، وعيسى عسكر الخطيب، وسالم عيد الخطيب، والشاب رامى نبهان الفقيه، وخليل شماسنة من بلدة قطنّة، ومصطفى إبراهيم أحمد عبد الوهاب، وشقيقه محمد، وجهاد أحمد شقيرات من بلدة الجيب.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس ممدوح مسكاوى، ومصطفى الهندى.

ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد معلا، من حى أم الشرايط بالبيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفى صبرى موسى جبريل (35 عاما) من بلدة تقوع، ومن طمون شرق طوباس، اعتقلت الشاب رياض بنى عودة (23 عاما).

ومن قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال ستة صيادين، وهم: حمد يوسف أبو غانم، وأحمد صلاح مقداد، وتيسير يحيى بكر، وجواد يوسف أبو غانم، ومحمود يحيى بكر، ورامى عزات بكر، كما استولت على مركبى صيد كانوا على متنيهما.