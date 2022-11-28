رئيس كازاخستان: الوقت الحالى صعب على كل دول العالم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن دول مجموعة العشرين فرضت قيودًا كبيرة على تقدم الصناعة، مؤكدًا أن الوقت الحالى صعب على كل دول العالم، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ومن جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، موسكو تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع كازاخستان، مضيفًا أن التجارة الدولية تمر بأزمة، وأن روسيا ستعيد توجيه تجارتها الخارجية إلى أسواق جديدة. ووصل الرئيس الكازاخى، قاسم جومارت توكاييف، أمس الأحد، الى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة رسمية، وبدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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