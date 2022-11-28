العالم اليوم - موقعة الإثارة.. الكاميرون بقيادة أبو بكر "تنتفض" أمام صربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - في واحدة من أكثر مباريات المونديال إثارة، قدم المنتخب الكاميروني أداء بطوليا، ونجى من "الوداع الوشيك" في الشوط الثاني أمام صربيا.

مونديال 2022:

المباراة: صربيا 3-3 الكاميرون

الملعب: استاد الجنوب

المدينة: الوكرة

الدور الأول

المجموعة السابعة

الحكم: الإماراتي محمد عبدالله

الأهداف: صربيا: ستراهينيا بافلوفيتش (46) سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش (48) أليكساندر متروفيتش (53). الكاميرون: جان شارل كاستيليتو (29)، فنسنت أبوبكر (64)، إريك ماكسيم شوبو موتينغ (66).

وتعادلت صربيا مع الكاميرون بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة على استاد الجنوب، بدت وكأنها كانت متجهة للجانب الصربي، قبل أن "تنتفض" الكاميرون وتسجل هدفين في دقيقتين.

وبعد أن كانت "الأسود غير المروضة" متأخرة بنتيجة 1-3، دخل المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر للمباراة، وأحدث التغيير المطلوب للعودة للقاء.

أبوبكر سجل هدفا رائعا من انفراد بالحارس، قبل أن يمرر على طبق من ذهب لزميله شوبو موتنغ من أجل التعادل.

التعادل يعني أن الكاميرون مستمرة في البطولة، ولكن سيكون عليها الانتصار على البرازيل في اليوم الأخير.

أما صربيا التي فرطت بالفوز، فسيتوجب عليها الآن هزيمة سويسرا في المباراة المصيرية الأخيرة بالمجموعة.