اليمن يدين هجوم مقديشو

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الإثنين - تضامن اليمن مع الصومال، ودعمه لكافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة الصومالية لحفظ الأمن والاستقرار، معبرة عن خالص التعازى وصادق المواساة للحكومة والشعب الصومالى ولذوى الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وكان مسلحون من حركة الشباب قد هاجموا مساء أمس الأحد، فندقا قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشو، حيث سمع دوى انفجارات وإطلاق نار فى وسط المدينة، وفق ما أفادت به الشرطة وشهود عيان.