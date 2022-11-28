أوكرانيا: القوات الروسية تواصل قصف المدن فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، اليوم الإثنين، أن هناك ثلاث مناطق فى خاركيف تتعرض باستمرار لضربات صاروخية ومدفعية من جانب القوات الروسية.





وذكر سينيهوبوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه فى اليوم الماضى وحده، تضررت منشأة تعليمية وعدد من الأسر نتيجة للهجمات الروسية. وأضاف: فى جميع أنحاء البلدة، يهاجم الروس باستمرار أحياء كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف بالصواريخ والمدفعية حتى أن عددًا من المنازل ومنشأة تعليمية فى بلدة كوبيانسك أٌصيبت من جراء هذه الهجمات. وأكد سينيهوبوف أن تهديد الألغام لا يزال مرتفعاً فى جميع الأنحاء. وقال:"أُصيب أمس شخصان نتيجة انفجار لغم وتم نقلهما إلى المستشفى".

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