قوة الاتحاد الإفريقى فى الصومال تدين الهجوم الإرهابى على أحد فنادق مقديشيو

جدة - نرمين السيد - أدانت قوة الاتحاد الإفريقى فى الصومال "أتميس" بشدة الهجوم الارهابى الذى استهدف فندق "فيلا روزا" قرب القصر الرئاسى فى العاصمة مقديشيو، أمس الأحد، والذى اسفر عن مقتل مالا يقل عن 10 أشخاص.





واعربت "أتميس" فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الإثنين - عن تضامنها مع حكومة وشعب الصومال. وكان مسلحون من حركة الشباب المتطرفة قد هاجموا، مساء أمس الأحد، فندقًا قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو حيث سمع دوى انفجارات وإطلاق نار فى وسط المدينة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود عيان. يذكر أن حركة الشباب أعلنت فى وقت سابق مسئوليتها عن هذا الهجوم.

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