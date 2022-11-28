بوتين: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام روسية، قال بوتين، إن التجارة الدولية تمر بأزمة، مؤكدًا أن روسيا ستعيد توجيه تجارتها الخارجية إلى أسواق جديدة.

وكانت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخستانية أعلنت، أمس الأحد، وصول رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف الى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة رسمية.

وقال بيان الخدمة الصحفية: "بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وصل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فى زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية".