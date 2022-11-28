جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الإثنين، إنه على الرغم من تحرير مدينة "خيرسون" الجنوبية من قبل القوات الأوكرانية فى 11 نوفمبر الجارى، إلا أنه لا يزال السكان هناك يعانون من قصف يومى بالمدفعية الروسية.





وأضافت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه يوم الخميس الماضى وحده قتل عشرة أشخاص، مشيرة إلى أن المدينة الساحلية معرضة للخطر لأنها لا تزال فى نطاق معظم أنظمة المدفعية الروسية التى تطلق الآن من الضفة الشرقية لنهر "دنيبرو". وأشارت الوزارة - فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إلى أن الكثير من الضرر قد لحق بمدينة "خيرسون" بسبب استخدام روسيا لقاذفات صواريخ متعددة، وذلك فى أحدث تقاريرها الاستخباراتية حول الأزمة فى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: سكان خيرسون ما زالوا يعانون من قصف يومى بالمدفعية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.