انزعاج أوروبى إزاء غلق مكتب «تويتر» فى بروكسل.. ومطالب باستدعاء إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وقال سلامة عطا الله، فى رسالة على الهواء لبرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن مكتب "تويتر" فى بروكسل له خصوصية، حيث إنه يعد حلقة الوصل بين الشركة ومؤسسات الاتحاد الأوروبى، التى تعتبر نفسها راعية للضبط الرقمى ومراقبة المحتوى.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن برلمانيين أوروبيين طالبوا باستدعاء رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، إلى جلسة داخل البرلمان الأوروبى لاستجوابه حول مدى التزام الشركة بشأن القواعد الأوروبية.
وأضاف أن الأوروبيين لديهم إصرار على أن يغرد "الطائر الأزرق"، "تويتر"، وفق القواعد الأوروبية، كما يوجد قانون لتعديل الرقابة الرقمية داخل أوروبا وسيقر خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا وضعت قواعد عمل تلزم مواقع التواصل الاجتماعى بإزالة المحتوى الضار، مثل المعلومات المضللة أو الأخبار المزيفة، وإلا ستتعرض لغرامات مالية ضخمة.
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