العالم اليوم - تراجع قياسي بأعداد مواليد اليابان..ومسؤول يعد بتشجيع الزيجات

انتم الان تتابعون خبر تراجع قياسي بأعداد مواليد اليابان..ومسؤول يعد بتشجيع الزيجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - وصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، معدل الأطفال المولودين في بلاده هذا العام بأنه "وضع حرج".

وقال ماتسونو إن عدد الأطفال المولودين في اليابان هذا العام أقل من المستوى القياسي المسجل العام الماضي، واعدا باتخاذ تدابير شاملة لتشجيع المزيد من الزيجات والإنجاب.

وأشار ماتسونو إلى أن إجمالي 599636 يابانيا ولدوا في الفترة من يناير إلى سبتمبر يعد أقل بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بأرقام العام الماضي، ما يشير إلى أن عدد المواليد عام 2022 قد ينخفض إلى ما دون المستوى القياسي العام الماضي البالغ 811 ألف طفل.

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