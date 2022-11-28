الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية يُطلقان شراكة رقمية جديدة

وذكرت المفوضية الأوروبية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى - أنه "فى ظل عالم متقلب بشكل متزايد، أصبحت الحاجة إلى العمل مع شركاء يتشاركون القيم الديمقراطية أكثر أهمية من أى وقت مضى لمواجهة التحديات المشتركة. وهذه الشراكة الموجهة نحو المستقبل ستعمل على تعزيز التعاون بين الشركاء الموثوق بهم والمتقدمين تقنيًا فى المجال الرقمى الذى يعد أمرًا حاسمًا للتقدم المستدام للاقتصادات الأوروبية والكورية ولعلاقاتنا التجارية والاستثمارية".
وأضاف البيان: أن "هذه الشراكة ستُعزز أيضًا العمل المشترك فى مجالات أشباه الموصلات وشبكات المحمول من الجيل التالى والحوسبة الكمية والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى والمنصات والبيانات والمهارات. وفى إطارها، نخطط أيضًا لتشغيل آلية تشاور بين كوريا والاتحاد الأوروبى لمناقشة طرق تعزيز التضامن من أجل حرية المواطنين الرقميين".
وأوضحت المفوضية، فى ختام البيان، أن "الشراكة الرقمية الجديدة ستعتمد على التعاون طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية كوريا لتعزيز حلقة الوصل بين التجارة والبحوث والتكنولوجيا وهى خطوة رئيسية أخرى نحو تعميق شراكتنا الاستراتيجية لصالح مواطنين الجانبين".
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