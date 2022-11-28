سول: كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أنه لا توجد إشارات على تجربة نووية وشيكة فى كوريا الشمالية التى تحيى هذا الأسبوع الذكرى السنوية للإعلان عن اكتمال "قوتها النووية".





وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الإثنين - أنه "فيما يتعلق بالتجارب النووية، لا توجد دلائل تشير إلى أن التجربة وشيكة، لكننا نعتقد أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية فى أى وقت إذا قرر الرئيس كيم جونج-أون القيام بذلك".

وأضافت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن العالم يراقب عن كثب تحرك النظام الكورى الشمالى، فى أعقاب إطلاق أول صاروخ باليستى عابر للقارات هواسونج-15، بعد أقل من 3 أشهر من القيام بتجربتها النووية السادسة، لافتة إلى أثارة بعض المراقبين احتمال أن تجرى بيونج يانج تجربة نووية أخرى تحت الأرض بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان.

وأشارت إلى أنه ظلت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية صامتة بشأن الذكرى السنوية حتى صباح الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من أن بيونج يانج قد تجرى ما سيكون تجربتها النووية السابعة فى المستقبل القريب.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت، فى وقت سابق، من الشهر صاروخ هواسونج-17 الباليستى العابر للقارات، الذى يعتقد أنه قادر على الوصول إلى جميع الأراضى الأمريكية، وقد هبط الصاروخ فى البحر الشرقي، وأعلنت بيونج يانج أن اختباره كان ناجحا.