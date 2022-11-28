وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 300 جندى أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قواتها المدفعية أحبطت هجوم القوات الأوكرانية فى "لوجانسك" وقضت على نحو 30 عسكريا.

وعلى محور كراسنى ليمان، تمكنت القوات الروسية من إحباط محاولة للهجوم الأوكرانى لتجهيز مواقع محصنة فى "لوجانسك"، وقامت بتفريق الوحدات وإرجاعها إلى مواقعها، مشيرة إلى أن خسائر قوات كييف بلغت أكثر من 50 قتيلا وجريحا.

وعلى محور دونيتسك، صدت القوات الروسية هجمات مضادة وقضت على أكثر من 70 جنديا، كما تم تدمير 6 مراكز قيادة و137 موقع تمركز لقوات كييف، إضافة إلى تدمير مستودع يحوى أكثر من 100 صاروخ "هيمارس" و7 آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من العيار الثقيل قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

كما تمكنت القوات الروسية من تدمير 4 مستودعات للمدفعية فى "زابوريجيا" واعتراض صاروخين "هيمارس" فى "خيرسون" وقذيقة موجهة "ايكسكاليبور" فى سومى.

وفى سياق آخر، أعلنت سلطات "دونيتسك"، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 مدنيين بينهم أمرأة وإصابة آخرين بقصف أوكرانى مكثف طال وسط "دونيتسك" و"ماكييفكا".

وذكرت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت مدينة جورلوفك بصواريخ جراد.

وفى نفس السياق، أعلنت سلطات "زابوريجيا" إصابة 6 مدنيين جراء قصف أوكرانى بصواريخ هيمارس استهدف شمال زابوريجيا، موضحة أن قوات كييف قامت بتدمير بعض مرافق البنى التحتية.

وأعلنت السلطات المحلية فى كييف اليوم، وقف حركة القطارات فى "دنيبروبيتروفسك".

وقالت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن وقف حركة القطارات جاء نتيجة هدم البنية التحتية للسكك الحديدية فى "دنيبروبيتروفسك" جراء سقوط صواريخ عليها.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية أعلنت عن وقوع انفجارات بعد إصدار السلطات إنذارا تحسبا فى وقوع غارات جوية فى 4 مقاطعات من البلاد.