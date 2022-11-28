أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 3 بلدات جنوب كييف

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة العسكرية فى منطقة "دنيبروبتروفسك" بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية قصفت 3 بلدات تابعة للمنطقة بالمدفعية الثقيلة وإطلاق صواريخ جراد من طراز MLRS الليلة الماضية.





وأضاف ريزنيشنكو، فى منشور عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن منطقة نيكوبول التابعة لدنيبروبتروفسك ظلت طوال الليل تحت نيران العدو الذى قصف 3 بلدات بصواريخ جراد من طراز MLRS والمدفعية الثقيلة، كما أصابت أكثر من 30 قذيفة العديد من البلدات السلمية.

وأوضح أنه لم ترد أنباء حول وقوع إصابات..مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل حول الهجوم سوف تُكشف لاحقًا.

وفى سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الإثنين، إن مدنيين لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك خلال الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو - فى بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - أنه من المستحيل حاليا إحصاء العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.