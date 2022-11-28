قيادات نسائية إفريقية تطالب بتدابير لضمان إمدادات غذائية مستقرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن أول قمة للتبادل الاقتصادى للمرأة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا قد افتتحت أعمالها اليوم الإثنين فى طوكيو، مشيرة إلى أنه تم تنظيمها من قبل منظمة يابانية تدعم الدول الإفريقية ومن بين المشاركين فيها قائدات من سبع دول إفريقية مثل أوغندا ومالاوى، بالإضافة إلى مشرعين يابانيين.

بدورها، أعربت قرينة رئيس جامبيا فاتوماتا باه بارو، عن قلقها إزاء الوضع الغذائى الحالى، حيث قالت إن هذا العام شهد زيادة سريعة فى أسعار المواد الغذائية كما أن سلاسل التوريد قد تأثرت بشكل خطير بإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة أثناء فترة انتشار الوباء "فيروس كورونا المستجد".

وأضافت أن الأزمة الروسية - الأوكرانية تسببت فى تفاقم الوضع.

من جانبها، أعربت السيدة الأولى لبوروندى، أنجيلين نداييشيمى ندايوباها، عن أملها فى زيادة انتاج الغذاء لتحقيق هدف توفير وجبات مدرسية مفيدة ومغذية كما قالت إن بلادها تعانى من نقص فى مياه الشرب وأن الأمطار الغزيرة قد تسببت فى إلحاق أضرار بالأراضى الزراعية.