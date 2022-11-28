ينتقل للإنسان.. رصد متحور جديد لفيروس كورونا بين الفئران فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وقال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، فى رسالة على الهواء مباشرة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الزراعة الأمريكية وجامعة "ميزورى" أكدتا رصد متحور جديد لفيروس كورونا المستجد فى نيويورك، موضحًا أن هذا المتحور الجديد يمكن أن يمثل خطورة على الإنسان، فى ظل الانتشار الكبير للفئران فى شوارع ولاية نيويورك الأمريكية.

وأشار ياسر نور الدين، إلى أن خطورة الموقف الحالى ترجع إلى الانتشار الكبير للفئران فى ولاية نيويورك، الأمر الذى ينذر بخطر شديد، حال وصول هذا المتحور للجنس البشرى.

وكان أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض المنتهية ولايته، قد دعا المسؤولين الأمريكيين لتنحية الأمور السياسية خارج الأطر الخاصة، والتحقيق فى أصول فيروس كورونا بالصين.