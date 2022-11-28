العالم اليوم - تحذيرات من وباء اجتماعي يهدد جيل الشباب

انتم الان تتابعون خبر تحذيرات من وباء اجتماعي يهدد جيل الشباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - حذرت صحيفة "فايننشيال تايمز" من انتشار وباء الوحدة الاجتماعي، مؤكدةً أن هناك مخاطر متزايدة لعَيش الفرد وحيدا، بل إن الشباب يعانون الوحدة أكثر من كبار السن.

ونقلت الصحيفة بيانات تكشف أنه خلال الخمسة عشر عاما الماضية، ازداد عدد الأشخاص الشباب تحديدا، الذين باتوا يعيشون بمفردهم، ويفتقدون لوجود عائلة وأقارب يمكنهم الاعتماد عليهم في حياتهم.

وقال خبراء في علم النفس تعليقا على هذه البيانات إن شعور الناس بالوحدة قد يجعلهم أكثر ريبة وعدوانية.

كذلك أوضحت الصحيفة أن للوحدة تبعات خطيرة على الصحة الجسدية وليس النفسية فحسب، مؤكدةً أن الشبابَ الوحيدين أكثرُ انخراطا في سلوكيات سيئة كالتدخين واتباع نظام غذائي غير صحي، بل أظهرت الدراسات أن هؤلاء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وضعف نظام المناعة.

وفي حديث حول الموضوع مع "دوت الخليج"، قال استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي: