العالم اليوم - بعد مباراة المغرب.. خلاف "علني" بين نجوم بلجيكا

انتم الان تتابعون خبر بعد مباراة المغرب.. خلاف "علني" بين نجوم بلجيكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - اشتعلت أزمة داخلية في صفوف المنتخب البلجيكي، بعد الهزيمة على يد المغرب يوم الأحد، قد تنذر بخلاف كبير بين نجوم المنتخب المصنف ثانيا على مستوى العالم.

وكان نجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين، قد انتقد منتخب بلاده قائلا قبل المباراة: "نحن فريق كبير بالسن ولا فرصة لدينا لتحقيق اللقب"، في إشارة إلى عدد من عناصر الفريق الكبار.

وبعد الهزيمة من المغرب، جاء الرد من المدافع المخضرم يان فيرتونغن، البالغ من العمر 35 عاما الذي قال: "أعتقد إننا نهاجم بشكل سيء أيضا لأننا كبار في السن".

واعتبرت وسائل الإعلام إن تصريحات فيرتونغن هل رد صريح على دي بروين، وكأنه يلقي اللوم على خط الهجوم بقيادة نجم مانشستر سيتي.

وكان الإعلام البلجيكي والمحللين قد انتقدوا كبار السن في خط الدفاع البلجيكي، وعلى رأسهم فيرتونغن وزميله توبي ألديرفيريلد (33 عاما).

وتوقعت وسائل الإعلام العالمية أن تصريحات فيرتونغن تنبئ بانشقاق كبير في صفوف المنتخب البلجيكي، بين عناصر الفريق المخضرمة، مما قد يهدد فرص "الشياطين الحمر" بالتأهل قبل المباراة الحاسمة أمام كرواتيا.

ويحتاج المنتخب البلجيكي للانتصار في المباراة الأخيرة أمام كرواتيا للتأهل، بينما يحتاج الخصم الكرواتي إلى التعادل فقط، في مواجهة أوروبية حاسمة.