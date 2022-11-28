الصين تجرى اختبارين ناجحين لمحرك صاروخ قابل لإعادة الاستخدام

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية تكنولوجيا الدفع الفضائى، التابعة للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، اليوم الإثنين، نجاحها مرتين فى إكمال تشغيل تجريبى لمحرك صاروخ عالى الدفع وقابل لإعادة الاستخدام يعمل بدورة احتراق الكيروسين - الأكسجين السائل، ويتمتع بقوة دفع تصل إلى 130 طنًا.





وأشارت الأكاديمية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إلى أنه تم تصميم المحرك ليكون جهاز طاقة مكوكية بين الأرض والفضاء ولاستخدامه مع الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة القابلة لإعادة الاستخدام فى الصين، حيث يتمتع بأداء شامل عال، وقدرة توسع قوية، وموثوقية عالية. وأوضحت أن بعض مكونات المحرك تتبنى تقنيات جديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد واللحام التلقائى والتجميع الذكى.. لافتة إلى أن المحرك حقق اختراقات فى الإشعال مرتين من خلال الاحتراق التكميلى عالى الضغط والدفع المتغير المستمر. ومن المتوقع أن يخدم المحرك تشغيل المحطة الفضائية للبلاد.

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