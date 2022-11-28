الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم ألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكترونى، اليوم الاثنين بمناسبة عيد استقلال ألبانيا الـ101 والاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية-الألبانية والشراكة الثنائية الواسعة والقوية. وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن: "إن مساهمات ألبانيا القيمة كحليف فى الناتو تساعد فى الحفاظ على الحلف قويا ومستعدا وحازما. وأضاف "أن واشنطن تقدر شراكتها لألبانيا ودعمها لإعادة توطين الأفغان وتثمن جهودها وشجاعتها فى دعم أوكرانيا وإلقاء الضوء على أفعال الجهات الفاعلة الخبيثة فى أوروبا وحول العالم". وتابع "نهنئ ألبانيا على بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى يوليو الماضى"، مؤكدا التزام واشنطن بدعم تيرانا على طول طريقها عبر المحيط الأطلسى. وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن واشنطن وتيرانا معا تعملان على مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتوفير الطاقة مع النهوض بأجندة المناخ المشتركة لأوروبا وتعزيز الدفاع الالكترونى. وأفاد بأن الولايات المتحدة تتشرف بالعمل إلى جانب ألبانيا فى مجلس الأمن الدولى بينما تواصل الأخيرة تقديم مساهمات قوية على الساحة العالمية.

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