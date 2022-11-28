غدا.. الأمم المتحدة تحتفل بيوم التضامن مع الفلسطينيين ودعوات لحل سلمى

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال فى 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.. مشيرة إلى أنه فى ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين "القرار 181".
وأكدت الأمم المتحدة أن هذا اليوم يشكل فرصة للفت انتباه المجتمع الدولى إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى اليوم، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة.
كما أكدت الأمم المتحدة، أنه خلال هذا اليوم يتم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطينى لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذى حددته الأمم المتحدة، وهو الحق بتقرير المصير دون أى تدخل خارجى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التى أبعدوا عنها.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن فعاليات هذا العام 2022، تتمثل فى حلقات نقاش، وستركز على مواضيع: "تكريم إرث شيرين أبو عاقلة: حماية الصحفيين الذين يغطون النزاع"، و"تعزيز التعاون الدولى فى مجال حقوق الإنسان"، و"قصص منسية فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى: كيف تطغى الأخبار السياسية على تغطية التحديات الاقتصادية"، و"الصحفيون الشباب: الفرص والتحديات"، كما سيشارك فى هذه الحلقات عدد من الدبلوماسيين والسياسيين السابقين، وصحفيين، وخبراء إعلاميين وجامعيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال - فى بيان سابق - "فى هذا اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، لا تزال الحالة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين".
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