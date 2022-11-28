أوكرانيا: روسيا تفشل فى الاحتفاظ بسيطرتها على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - أكد ميخايلو بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، فشل القوات الروسية فى الحفاظ على سيطرتهم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فى ضوء تراجع خط دفاعهم تدريجياً باتجاه حدود روسيا.





وقال بودولياك -فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين- إن الجيش الروسى سوف يتقهقر عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث يتراجع خط دفاعهم تدريجياً باتجاه حدود روسيا. وأضاف: "عندما استولت روسيا على القرم، استسلمت جميع المكاتب التمثيلية الدولية.. ولكن مثل هذه القصة لن تتكرر، وعلى العالم بأسره أن يعلن صراحة أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية ليس لديها أى سلطة قانونية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وأن المحطة أوكرانية فقط". وبحسب وكالة "يوكرنفورم"، فإن محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومدينة إنرهودار يخضعان للاحتلال الروسى منذ الرابع من مارس الماضى، وترفض روسيا اقتراحًا من الأمم المتحدة لنزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة النووية.

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