بعد أعمال شغب واسعة وسرقات.. الهدوء يعود لشوارع بروكسل

تفريق مثيرى الشغب
وقال عطا الله، خلال رسالة على الهواء مباشرة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن حركة المترو والمواصلات العامة عادت إلى صورتها الطبيعية، وذلك بعد تدخل الشرطة لتفريق مثيرى الشغب فى العاصمة بروكسل.
وأشار إلى أن الشرطة البلجيكية استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الأوضاع التى شهدت انفلاتًا واضحًا خلال الساعات الماضية، إذ تمثل ذلك الانفلات فى تهشيم واجهات بعض المحال التجارية وإضرام النار فى بعض السيارات، واندلاع أحداث عنف وشغب.
أضرار جسيمة وسرقات
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المشاغبين أحدثوا أضرارًا جسيمة فى العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وتحديدًا فى سوق عيد الميلاد فى العاصمة بروكسل وسرقة بعض المحال التجارية، لافتًا إلى أن الشغب امتد إلى مدن مركزية فى بلجيكا، من بينها لييج ودويربن، كما تضررت بعض مركبات الشرطة إثر الاعتداء بالحجارة على هذه المركبات.
اليمين الشعبوى يرفض
وأشار عطا الله، إلى أن بعض المدن الهولندية شهدت أعمال شغب مماثلة، لافتًا إلى أن اليمين الشعبوى استغل هذه المناسبة بالتحريض على المغاربة والمهاجرين، قائلين إن البلجيك من أصول مغربية لديهم الحرية فى مغادرة البلاد، لافتًا إلى عدد المغاربة يصل إلى نصف مليون شخص فى بلجيكا، وهم أول جالية غير أوروبية.
محاولات ترميم الصورة
وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" إلى أن بعض الوجوه المغربية المعروفة فى بلجيكا خرجوا إلى الرأى العام يؤكدون أن ما حدث لا يعبر عن المجموع المغربى فى بلجيكا، وإنما هم مجموعات شاذة، لافتًا إلى أن هناك محاولات لإعادة ترميم الصورة المغاربية فى البلاد.
وشهدت بروكسل أعمال شغب واسعة، أمس الأحد، فى أعقاب خسارة منتخب بلجيكا لكرة القدم أمام نظيره المغربى بهدفين نظيفين، ما دفع الشرطة إلى إغلاق أجزاء من وسط المدينة.
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