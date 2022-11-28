العالم اليوم - 6 ملايين هاتف "آيفون" مهددة بسبب احتجاجات الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - تهدد الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا في الصين، بعجز في إنتاج هواتف "آيفون" يصل إلى 6 ملايين وحدة هذا العام، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وتثير الاحتجاجات من قبل العمال والموظفين الرافضين للقيود المشددة التي تفرضها السلطات الصينية مخاوف كبيرة بشأن استمرار عمل مركز التصنيع الرئيسي لهواتف "آيفون" في مدينة تشنغتشو الصينية، حيث يوجد مصنع شركة "فوكسكون" التايوانية.

وقالت مصادر إن المركز الصناعي في مدينة تشنغتشو تعرض لعمليات إغلاق واسعة وإضرابات عمالية استمرت لأسابيع، حيث تكافح شركة "فوكسكون" والحكومة المحلية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وفر الآلاف من الموظفين العاملين في الشركة خلال شهر أكتوبر الماضي بعد نقص مزمن في الغذاء، ليحل محلهم موظفون جدد ثاروا على الأجور وممارسات الحجر الصحي.

وتنتج منشأة "فوكسكون" في تشنغتشو الغالبية العظمى من هواتف "آيفون برو "14 و"آيفون برو ماكس"، وهي أجهزة شركة أبل الأكثر طلبا هذا العام.

وخفضت "أبل" هدف الإنتاج الإجمالي هذا العام إلى حوالي 87 مليون وحدة من توقعات سابقة بـ 90 مليون وحدة.