العالم اليوم - الأسهم الآسيوية تتراجع مع احتجاجات صينية ضد "صفر كوفيد"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - انخفضت الأسهم في آسيا الاثنين، فقد تراجع مؤشر بورصة هونغ كونغ لفترة وجيزة بأكثر من 4 بالمئة بعد الاحتجاجات التي جرت مطلع الأسبوع في مدن مختلفة بسبب عمليات الإغلاق في الصين لتطبيق سياسة "صفر كوفيد" الصارمة.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية بعد جلسة متضاربة مختصرة الجمعة في وول ستريت. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل.

وتعد الاضطرابات في الصين أجرأ استعراض للمعارضة الشعبية ضد الحزب الشيوعي الحاكم منذ سنوات.

جاءت هذه الاضطرابات، في أعقاب شكاوى من أن السياسات التي تهدف إلى القضاء على فيروس كورونا عن طريق عزل كل حالة ربما أدت إلى تفاقم عدد القتلى في حريق بشقة سكنية في مدينة أورومتشي التابعة لمنطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد.

كان معدل الإصابة في الصين أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن السلطات تواجه استياء متزايدا بشأن التكاليف الاقتصادية والبشرية للنهج المعروف باسم "صفر كوفيد" حيث يتم إغلاق الشركات وعزل الأسر لأسابيع في ظل وصول محدود للغذاء والدواء.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ لبورصة هونغ كونغ بنسبة 2.1 بالمائة إلى 17211.76 نقطة وخسر مؤشر شنغهاي المركب 1.3 بالمائة إلى 3061.69 نقطة.

كما انخفض مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو بنسبة 0.4 بالمائة إلى 28162.83 نقطة وخسر مؤشر كوسبي في بورصة سول 1.3 بالمائة إلى 2408.76 نقطة.

وفي سيدني، انخفض مؤشر اس آند بي - ايه اس اكس 200 بنسبة 0.4 بالمائة إلى 7229.10 نقطة بعد إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر اس إي تي لبورصة بانكوك بنسبة 0.2 بالمائة بينما ارتفع مؤشر سينسيكس في مومباي 0.4 بالمائة.

كما أغلق مؤشر NZX50 في نيوزيلندا منخفضًا بنسبة 0.85 بالمئة عند 11323.8، بعد أن رفع البنك المركزي النيوزيلندي الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة على الإطلاق في تاريخه.