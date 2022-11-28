عاجل- سقوط 4 قتلى فى حصار فندق «فيلا روز» بالعاصمة الصومالية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مصدر أمنى فى الصومال، إن المسلحين محاصرون داخل غرفة فى المبنى، لافتًا إلى أن السلطات الصومالية أوشكت على إنهاء الحصار.

وبحسب الوكالة الفرنسية، لم يتم تحديد هويات القتلى حتى الآن.