جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مصدر أمنى فى الصومال، إن المسلحين محاصرون داخل غرفة فى المبنى، لافتًا إلى أن السلطات الصومالية أوشكت على إنهاء الحصار.
وبحسب الوكالة الفرنسية، لم يتم تحديد هويات القتلى حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- سقوط 4 قتلى فى حصار فندق «فيلا روز» بالعاصمة الصومالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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