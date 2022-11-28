الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين فى قلقيلية وطوباس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية وبلدة طمون جنوب شرق طوباس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها ثم اعتقلت ثلاثة شبان. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 5 فلسطينيين فى مناطق عدة بالضفة الغربية.

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