العراق يحبط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية، اليوم الإثنين ـ إن منطقة حزام بغداد من أهم المناطق الحيوية بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة، مضيفا أن القوات نفذت عمليات نوعية استباقية وكمائن ليلية ساهمت بشكل كبير فى إحباط مخططات الإرهابيين.

من جانبه، أوضح قائد الفرقة السادسة فى الجيش العراقى اللواء الركن عماد المالكى، أن قوات الجيش نفذت عمليات نوعية ضد الخلايا الإرهابية، أسفرت عن تدمير أوكار ومخابئ للإرهابيين فى بساتين الطارمية وصحراء النباعي، مؤكدا قتل إرهابيين حاولوا التسلل وتنفيذ عمليات إرهابية.