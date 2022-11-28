عاجل- البرلمان الصومالى يرجئ جلسته بعد هجوم فندق مقديشيو

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل فى حصار فندق "فيلا روز" الشهير بالعاصمة الصومالية، فيما قال مصدر أمنى بالصومال إن المسلحين محاصرون داخل غرفة فى المبنى. وأشار المصدر الأمنى الصومالى إلى أن السلطات الصومالية أوشكت على إنهاء الحصار، مضيفًا أنه لم يتم تحديد هويات القتلى حتى الآن.

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