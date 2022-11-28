العالم اليوم - كأس العالم.. 4 مباريات "نارية" تنتظر عشاق الكرة

انتم الان تتابعون خبر كأس العالم.. 4 مباريات "نارية" تنتظر عشاق الكرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - تشهد الملاعب القطرية، اليوم الاثنين، 4 مباريات في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعتين السابعة والثامنة.

وتنطلق المباريات في الساعة 14 ظهرا بتوقيت أبوظبي، حيث تقابل الكاميرون صربيا ضمن المجموعة السابعة، على استاد "الجنوب".

وتواجه كوريا الجنوبية غانا عند الساعة 17 بتوقيت أبوظبي في استاد المدينة التعليمية، ضمن المجموعة الثامنة.

وواجهت غانا كوريا الجنوبية في العديد من المباريات الودية فقط، آخرها فوز غانا 4-صفر عام 2014، مقابل هزيمة تعود إلى صيف 2011.

وتراهن كوريا على نجمها وقائدها سون، بينما تبحث غانا عن تعويض الخسارة من البرتغال واستعادة توازنها قبل لقائها مع الأوروغواي.

أما المباراة الثالثة فتجمع المنتخبين البرازيلي والسويسري، في تمام الساعة 20 مساء بتوقيت أبوظبي على استاد "974".

وتختتم مباريات اليوم بلقاء ناري يجمع المنتخبين البرتغالي والأوروغوياني في الساعة 23 مساء على استاد "لوسيل".

وسيسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه نحو الفوز لتحقيق حلمه بالتتويج بكأس العالم، هذا إلى جانب المنافسة على لقب هداف البطولة بعدما سجل في اللقاء الافتتاحي لـ"برازيل أوروبا" في مرمى غانا.

وبالنسبة للبرازيل، فستسعى للفوز كي تضمن تأهلها للدور التالي بعد فوزها على صربيا في المباراة الأولى بهذه المجموعة بهدفين دون مقابل، في حين تجاوزت سويسرا الكاميرون بهدف نظيف.