زيلينسكى: روسيا لن تتراجع عن شن هجمات صاروخية جديدة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن روسيا ستشن "بالتأكيد" هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.





وأضاف: "نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة، ما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف". وتابع: "الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التى كان عليها الأسبوع السابق، عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للتيار فى أوكرانيا، منذ بدء هجوم القوات الروسية فى فبراير الماضى".

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