أوكرانيا: أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية تضررت فى الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الداخلية الأوكرانى يفهين ينين، اليوم الإثنين، أن حوالى 32 ألفا من الأملاك المدنية وأكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت بسبب الهجمات الروسية على الأراضى الأوكرانية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ينين قوله - خلال لقاء تلفزيونى - "تواجه حوالى 520 منطقة الآن مشاكل فى إمدادات الطاقة بسبب الهجمات الإرهابية الروسية، وتضرر حوالى 32000 من الأملاك المدنية، معظمها منازل منفصلة ومجمعات سكنية، تم شن 3% فقط من الضربات الروسية على منشآت عسكرية".

بالإضافة إلى ذلك، تسبب الروس فى إلحاق أضرار بأكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية، وهى النقل والطاقة والأماكن الأخرى (القواعد الجوية والجسور ومستودعات الوقود ومحطات الطاقة الفرعية).

ويعتقد يينين أن "الأوقات العصيبة تنتظر بلاده"، لكن حكومة أوكرانيا ومعظم المواطنين الأوكرانيين "مستعدون لهجمات مماثلة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.