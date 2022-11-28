العالم اليوم - بعد الخسارة أمام المغرب.. نجم السيتي السابق ينتقد دي بروين

انتم الان تتابعون خبر بعد الخسارة أمام المغرب.. نجم السيتي السابق ينتقد دي بروين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - انتقد لاعب كرة القدم الدولي السابق لمانشستر سيتي والأرجنتين، بابلو زاباليتا، نجم بلجيكا كيفن دي بروين، مؤكدا أنه على منتخب "الشياطين الحمر" أن يغضب من تصريحات اللاعب الغريبة.

وقال دي بروين قبل المباراة مع المغرب، إن منتخب "الشياطين الحمر" ليس لديهم فرصة للفوز بكأس العالم هذا العام.

وأضاف دي بروين، لصحيفة "ذا غارديان": "لا توجد فرصة، نحن متقدمون في السن، أعتقد أن فرصتنا كانت 2018، لدينا فريق جيد، لكنه يتقدم في السن".

وأكمل: "لدينا بعض اللاعبين الجدد الجيدين، لكنهم ليسوا على المستوى الذي كان عليه اللاعبون الآخرون في 2018".

وأثارت هذه التعليقات غضب، زاباليتا، وقال: "عندما يأتي بعض أفضل لاعبيك ويقولون، ليس لدينا فرصة في كأس العالم، سيؤثر ذلك على عقلية هذه المجموعة، ليس هناك شغف"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحقق المنتخب المغربي انتصارا ثمينا على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في الجولة الثالثة لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في المجموعة السادسة ويجب عليه الفوز على كرواتيا للتأهل للدور التالي في مونديال قطر.