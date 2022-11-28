العالم اليوم - رئيس المكسيك يقترح زيادة الأجور 20 بالمئة العام المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن المكسيك ستعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2023 في غضون أيام قليلة واقترح أن تكون هذه النسبة نحو عشرين في المئة.

وخلال كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد بمناسبة عامه الرابع في السلطة، الأحد، قال لوبيز أوبرادور: "في غضون أيام قليلة أخرى سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل".

"أريد أن توافق عليها بالإجماع قطاعات العمل والأعمال والحكومة. أريد أيضا أن تكون نحو 20 في المئة".

وتعهد لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر عام 2018 بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوة الشرائية للعمال.

ورفعت إدارته الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ عام 2019 كان آخرها 22 في المئة في 2022.

من جهة أخرى توقع الرئيس المكسيكي نمو اقتصاد المكسيك 3.5 في المئة خلال أعوام 2022 و2023 و2024.

وأثر التباطؤ الاقتصادي، في القطاع الصناعي إلى حد كبير، على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك مما جعله أقل قليلا من التقديرات في الربع الثالث من هذا العام.

وتوقع محللون نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المئة هذا العام بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى 1.2 في المئة العام المقبل.

وقال الرئيس إن "الاقتصاد سينمو 3.5 في المئة هذا العام وأقدر بنفس النسبة على الأقل لعامي 2023 و2024".