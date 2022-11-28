الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الإثنين، إن الصين سجلت يوم الأحد خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض 36525 بلا أعراض.

وسجلت الصين 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 40052 إصابة محلية جديدة منها 3748 مصحوبة بأعراض و36304 بلا أعراض ارتفاعا من 39506 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة قبل يوم ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 311624 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولا تزال مدن كبرى مثل تشونغتشينغ وقوانغتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل آلاف الإصابات بينما تم تسجيل مئات الإصابات في عدة مدن في أنحاء البلاد يوم الأحد.

وقالت الحكومة المحلية في العاصمة الصينية بكين يوم الاثنين إن المدينة سجلت 840 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و3048 إصابة بلا أعراض أمس الأحد.

وتم تسجيل 747 إصابة مصحوبة بأعراض و3560 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن مدينة شنغهاي الصينية سجلت 16 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض و128 إصابة بلا أعراض يوم الأحد مقارنة مع 11 إصابة مصحوبة بأعراض و119 بلا أعراض في اليوم السابق.